Toezichthouders vragen politiek om voldoende middelen voor digitaal toezicht

Verschillende Nederlandse toezichthouders hebben de politiek vandaag om meer middelen voor digitaal toezicht gevraagd. "We willen de burger beschermen tegen de macht en slimme beïnvloeding van de techsector, terwijl we de goede dingen behouden", zo stellen de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die samen het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) vormen (pdf).

Volgens de toezichthouders moeten burgers beter in het digitale domein worden beschermd. Hiervoor is en komt veel nieuwe Europese wetgeving, zoals de Digitale markten verordening (DMA), Digitale dienstenverordening (DSA), Datagovernance verordening (DGA), Data verordening (DA) en de aankomende AI-verordening. "De winst van deze wetten ligt in de naleving, en daarvoor is effectief toezicht nodig", zo stellen de toezichthouders.

"Door als toezichthouders samen te werken zetten we stappen richting het versterken van het toezicht op digitale ontwikkelingen. Maar dit vraagt ook politieke steun en actie voor het creëren van de juiste randvoorwaarden", stellen de toezichthouders verder. Het gaat dan om voldoende middelen, tijd, instrumenten en zeggenschap. Deze zaken zijn volgens de toezichthouders essentieel om hun rol effectief te kunnen vervullen.