Rusland ontwikkelt eigen versie van online virusscanner VirusTotal

De Russische overheid is bezig met de ontwikkeling van een eigen versie van VirusTotal, Googles online virusscandienst, wat moet voorkomen dat gegevens op Amerikaanse servers worden opgeslagen. Via VirusTotal kunnen gebruikers bestanden door tientallen virusscanners laten controleren. Vervolgens wordt er allerlei informatie over het gecontroleerde bestand getoond.

Geüploade gegevens worden door Google opgeslagen en gedeeld met antivirusbedrijven. Daarnaast is de Amerikaanse wetgeving op de bestanden van toepassing. De Russische krant Rossiyskaya Gazeta meldt vandaag dat het nieuwe nationale Russische centrum voor digitale cryptografie een Russisch alternatief voor VirusTotal gaat ontwikkelen met de naam 'Multiscanner'.

Net als VirusTotal zal Multiscanner bestanden door middel van statische analyse kunnen controleren, maar ook door middel van een sandbox gedragsanalyses kunnen uitvoeren. Verschillende antivirusbrieven werken aan de ontwikkeling mee, waaronder Kaspersky en Doctor Web. Dit jaar wordt al een werkend prototype van het platform verwacht en zullen er in 2024 nieuwe functies worden toegevoegd.

In 2025 moet Multiscanner volledig operationeel zijn. De Russische overheid is van plan om Multiscanner met 'staatsdiensten' te integreren. Daarnaast komt de online virusscandienst ook beschikbaar voor eindgebruikers, die het platform gratis en zonder installatie van software kunnen gebruiken.