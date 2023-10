Privacyrisico Facebookpagina's Nederlandse overheid nog niet opgelost

De privacyrisico's bij het bezoeken van de Facebookpagina’s van de overheid zijn nog altijd niet opgelost, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering aan de Tweede Kamer laten weten. Toenmalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kondigde eind 2021 aan dat er een onderzoek zou komen naar het gebruik van Facebook door de Rijksoverheid. De Haagse Privacy Company die het privacyonderzoek (DPIA) uitvoerde stelde dat de Nederlandse overheid moet stoppen met het gebruik van Facebook voor de communicatie met burgers als de huidige risico's voor privacy en mensenrechten blijven bestaan.

Naar aanleiding van de hoge risico’s die tijdens het privacyonderzoek werden vastgesteld heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van december vorig jaar tot en met september van dit jaar met Meta overlegd. Het ministerie hoopte tijdens deze gesprekken afspraken met Meta te kunnen maken die de hoge risico’s voldoende zouden wegnemen, zodat de overheid gebruik kan blijven maken van Facebook Pages.

Uit de gesprekken is gebleken dat Meta niet bereid is Facebook Pages en de verwerking van persoonsgegevens in dat kader zodanig aan te passen dat de persoonsgegevens die in verband met de pagina's van de overheid worden verwerkt alleen worden verwerkt voor de overheid. Meta is ook niet bereid om gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid te erkennen.

"Het komt er welbeschouwd op neer dat Meta in de gesprekken Binnenlandse Zaken wil overtuigen van de onjuistheid van de DPIA voor wat betreft de conclusies ten aanzien van de risico’s. Dit is ook wat Meta al heeft bepleit in haar commentaar op de concept DPIA en betekent dus een herhaling van zetten", zo laat Van Huffelen weten. De staatssecretaris heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nu gevraagd om advies over het privacyonderzoek uit te brengen.

Zo moet de privacytoezichthouder onder andere antwoord geven over het detail waarop de dataverwerkingen van Facebook moeten worden gemapt en onderzocht, in hoeverre er rekening moet worden gehouden met privacyrisico's die verband houden met het gebruik van de Facebookpagina's door burgers met een Facebook-account, in hoeverre er inzicht moet zijn in de algoritmes van Meta en verschillende andere vragen over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij het bezoeken van Facebookpagina's.

"Nadat er meer duidelijkheid is over deze vragen zullen de onderhandelingen vanzelfsprekend worden hervat om geconstateerde hoge risico’s uit de DPIA weg te nemen, zodat het Rijk gebruik kan maken van Facebook Pages en daarbij rechtszekerheid heeft over de verwerkingen", besluit Van Huffelen haar brief aan de Tweede Kamer.