Thunderbird kan weer onveilige op SHA-1 gebaseerde signatures accepteren

E-mailclient Thunderbird kan weer onveilige op SHA-1-gebaseerde signatures voor S/MIME e-mails accepteren, zo hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Thunderbird-gebruikers kunnen hun e-mail digitaal ondertekenen, waarvoor de e-mailclient lange tijd het SHA-1-algoritme gebruikte. Er zijn verschillende SHA-versies in omloop. Sinds 2005 zijn er collision-aanvallen op het SHA-1-algoritme bekend waar verschillende invoer dezelfde uitvoer geeft.

Het algoritme wordt dan ook al lange tijd als onveilig beschouwd. Al tien jaar geleden werd het Thunderbird-ontwikkelteam gevraagd om met het gebruik van SHA-1 voor het signeren van e-mails te stoppen. Inmiddels maakt Thunderbird al jaren gebruik van SHA-256. Met de lancering van Thunderbird 115 (Supernova) in juli van dit jaar accepteert Thunderbird geen op SHA-1 gebaseerde digitale handtekeningen van S/MIME e-mails meer.

Wanneer voor de betreffende signature toch SHA-1 is gebruikt laat Thunderbird een melding zien dat de digitale handtekening ongeldig is. De ontwikkelaars stellen dat de meeste moderne e-mailclients die S/MIME ondersteunen een ander hashing-algoritme ondersteunen, zoals SHA-256. Recentelijk kregen de ontwikkelaars te horen dat SHA-1 in sommige omgevingen nog wordt gebruikt.

Het gaat dan om overheidsinstanties die op SHA-1 gebaseerde berichten blijven versturen. De ontvangers van deze e-mails hebben het Thunderbird-ontwikkelteam gevraagd naar een manier om de geldigheid van dergelijke signatures te verifiëren, ondanks het risico dat de handtekening is vervalst. Om deze gebruikers tegemoet te komen biedt Thunderbird vanaf versie 115.4.1 de optie 'mail.smime.accept_insecure_sha1_message_signatures', waarmee dit mogelijk is.

Het Thunderbird-ontwikkelteam adviseert deze instelling niet in te schakelen. Organisaties zouden de betreffende afzenders moeten oproepen om naar SHA-256 voor hun signatures te migreren. Zodra dit is gedaan zou de instelling weer moeten worden uitgeschakeld. Het aanpassen van de instelling heeft geen gevolgen voor gesigneerde berichten die via Thunderbird worden verstuurd, aangezien de e-mailclient daarvoor SHA-256 gebruikt.