YouTube begonnen om gebruikers met adblocker wereldwijd te blokkeren

YouTube is begonnen om de blokkade van gebruikers met een adblocker wereldwijd uit te rollen, zo laat Googles videoplatform tegenover The Verge weten. Het afgelopen jaar hield YouTube verschillende experimenten met het blokkeren van adblockers. Sommige gebruikers worden meteen geblokkeerd, terwijl anderen drie video's kunnen bekijken voordat ze hun adblocker moeten uitschakelen.

In een uitleg stelt YouTube dat het gebruik van een adblocker in strijd met de algemene voorwaarden is. Gebruikers die de video's op het platform toch willen bekijken moeten hun adblocker uitschakelen of een betaald abonnement nemen. Op Reddit regent het klachten van gebruikers die claimen naar een ander platform over te stappen. Sommige adblockers zoals uBlock Origin zijn nog in staat om de blokkade te omzeilen. De makers hebben hiervoor een online uitleg gepubliceerd. Het is echter de vraag hoelang de adblockers het kat-en-muisspel volhouden.