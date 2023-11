Bankencollectief achter Europese digitale wallet rondt overname iDeal af

Het bankencollectief EPI (European Payments Initiative), dat aan een Europese digitale wallet werkt, heeft de overname van iDeal afgerond. EPI, dat door allerlei Europese banken is opgericht, wil naar eigen zeggen een "alles-in-één oplossing voor digitale portemonnees" gaan ontwikkelen onder één Europees merk. In een eerste fase van de digitale wallet zijn ‘persoon-tot-persoon’ (P2P) en ‘persoon-tot-professional’ (P2Pro) betalingen mogelijk, waarna de dienstverlening zal worden uitgebreid met online en mobiel betalen, om op termijn point-of-sale betalingen te faciliteren.

Later is het de bedoeling dat er allerlei diensten aan de wallet kunnen worden toegevoegd, zoals ‘Koop nu, betaal later', digitale identiteitsfunctionaliteit en spaar- en loyaliteitsprogramma’s. De wallet, die de naam Wero heeft gekregen, zal volgens EPI de manier waarop mensen betalen 'herdefiniëren'. Het bankencollectief wil de wallet halverwege volgend jaar in Belgie, Frankrijk en Duitsland lanceren, gevolgd door Nederland.

Volgens het bankencollectief fungeert iDeal als een 'strategische asset' om onder één uniform merk in Europese landen de digital wallet en een account-naar-account betaaloplossing te kunnen lanceren. EPI zegt de operationele continuïteit van iDeal te verzekeren en stelt dat gebruikers in Nederland op volledige beschikbaarheid van de betaaldienst mogen rekenen. De geleidelijke integratie van iDeal naar Wero zal in 2025 beginnen.