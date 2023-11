Google lanceert .ing topleveldomein met verplicht gebruik van HTTPS

Google heeft het topleveldomein .ing gelanceerd, dat het gebruik van HTTPS voor alle .ing-websites verplicht. In mei van dit jaar lanceerde Google alsde topleveldomeinen .dad, .phd, .prof, .esq, .foo, .zip, .mov en .nexus. Het is mogelijk om tot 5 december tegen een eenmalige betaling en onder bepaalde voorwaarden een .ing-domein te registreren. Vanaf 5 december kan iedereen een .ing-domein tegen een jaarlijkse prijs bij een willekeurige registrar vastleggen.

Verschillende bedrijven hebben inmiddels een .ing-site vastgelegd, zoals Adobe met edit.ing en sign.ing. Eén van de eigenschappen van het .ing topleveldomein is dat het domein en alle sites die eronder vallen, op de HSTS preload list staan. HTTP Strict Transport Security (HSTS) zorgt ervoor dat websites die via HTTPS te bezoeken zijn alleen via HTTPS worden bezocht.

Google Chrome maakt gebruik van een HSTS preload list, een lijst met websites die alleen over HTTPS mogen worden bezocht. Voor alle .ing-websites wordt standaard HSTS toegepast. "Dat maakt HTTPS verplicht voor alle verbindingen naar .ing-websites en -pagina's, zonder dat er een aparte HSTS-registratie of -configuratie nodig is", aldus Google.