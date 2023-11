ACM ziet snelle groei van aantal apparaten met eigen M2M-simkaart

Het aantal auto's, rookmelders, slimme energiemeters, alarmsystemen en andere apparaten met een eigen M2M-simkaart is in het tweede kwartaal van dit jaar met een miljoen gestegen naar 16,5 miljoen. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de vandaag verschenen Telecommonitor weten. Volgens de toezichthouder worden machine to machinetoepassingen (M2M) steeds belangrijker.

De apparaten gebruiken de M2M-aansluiting om via internet informatie uit te wisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten. "Het gebruik van deze kaarten, die bijvoorbeeld ingezet worden in slimme apparaten en auto’s om informatie met de systemen van de leverancier te delen, laat in het afgelopen kwartaal een flinke en versnelde groei zien van ruim 1 miljoen."

In het tweede kwartaal waren er in totaal 21,8 miljoen mobiele aansluitingen, een stijging van bijna 29.000 ten opzichte van het vorige kwartaal. Het mobiele dataverbruik door telefoons met een 06- of 097-nummer bedroeg 514 miljoen gigabytes aan data, een toename van 88 miljoen gigabytes ten opzichte van het eerste kwartaal. Het aantal verzonden sms'jes groeide in het tweede kwartaal met vijf procent tot 547 miljoen, terwijl het aantal belminuten op mobiele netwerken stabiel bleef op 9,7 miljard.