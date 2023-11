Mozilla ondersteunt inloggen via Google en Apple op Mozilla-account

Mozilla heeft het mogelijk gemaakt om via een Google of Apple ID op een Mozilla-account in te loggen of een account aan te maken. Het Mozilla-account, dat eerder nog bekendstond als Firefox Account, is nodig om verschillende diensten van Mozilla te gebruiken, zoals Firefox Sync, Firefox Relay en Mozilla's eigen vpn-dienst. Zowel DuckDuckGo en Brave blokkeren het inloggen via Google om de privacy van gebruikers te beschermen. "Wanneer je inlogt, is Google je aan het volgen wat je op die websites doet en koppelt dat aan je identiteit", aldus DuckDuckGo.

Door gebruik te maken van inloggen via Apple of Google wordt de authenticatie door deze techbedrijven gedaan, die dan een token uitgeven waarmee kan worden ingelogd. "We ontvangen je e-mailadres van Google of Apple, dat we voor authenticatiedoeleinden gebruiken. Daarnaast ontvangen we je profielfoto, hoewel we deze data nergens voor gebruiken. We geven geen data terug aan Google of Apple", zo laat Mozilla in een uitleg weten.

De Firefox-ontwikkelaar merkt op dat gebruikers met een Google of Apple ID op hun Mozilla-account kunnen inloggen, maar nog steeds een wachtwoord voor hun Mozilla-account moeten instellen als ze hun bookmarks, geschiedenis, wachtwoorden, open tabs en meer tussen apparaten willen synchroniseren.