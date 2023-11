Internetbedrijven slaan alarm over certificaatplan Europese digitale identiteit

Door Erik van Straten: <snip for brevity>

Zoals meestal heb je hierin volkomen gelijk. Het systeem is niet waterdicht, en kwaadwillenden kunnen tools die bedoeld zijn om zaken veiliger te maken misbruiken voor malafide praktijken.Ik wil wel een nuance toevoegen, en dat is dat er een belangrijk verschil is tussen kwetsbaarheden ontstaan door kwaadwillenden die goede middelen misbruiken op illegale wijze t.b.v malafide zaken en wetgeving die kwetsbaarheden verplichtend opleggen. In beide gevallen is er sprake van voor de veiligheid ongewenste kwetsbaarheden, maar er is wel een verschil om dezelfde reden als waarop een moord gepleegd door een moordenaar iets fundamenteel anders is dan een executie gepleegd door of uit naam van de staat, ook al resulteert het in beide gevallen in een dode.edit: dit opent namelijk de deur voor technieken die je verwacht in China en zo; applicatiebouwers die verplicht moeten inbouwen dat de applicatie alle certificaten van accepteren, om het makkelijker te maken om MitM e.d. uit te voeren. Ik vind het bijzonder zorgwekkend en ik vraag me af of de volksvertegenwoordiging het gevaar van dit voorstel inziet.