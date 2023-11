Overheid investeert bijna veertien miljoen euro in ontwikkeling GPT-NL

Het ministerie van Economische Zaken investeert bijna veertien miljoen euro in de ontwikkeling van een Nederlands AI-taalmodel met de naam 'GPT-NL', TNO, Surf en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zullen samen het model ontwikkelen, zo is vandaag bekendgemaakt. GPT-NL moet volgens de ontwikkelaars voor meer autonomie, kennis en technologie in AI zorgen. "Een eigen open taalmodel verstevigt de expertise op dit onderwerp en betekent daarnaast een stimulans voor onderzoek en innovatie op het vlak van AI", aldus TNO.

De uitvoering van het plan bestaat uit twee fases. In het eerste jaar staat de ontwikkeling van het Nederlandse taalmodel centraal, waarbij ook de academische sector betrokken zal worden. De vervolgfase is die van exploitatie, waarbij voor de voorziene computerkracht een connectie met de nationale supercomputer is voorzien. Wanneer GPT-NL is ontwikkeld kan het worden ingezet binnen zowel academische instellingen, door onderzoekers en door overheden.

"Het stelt hen in staat taalmodellen in het algemeen inclusief specifieke toepassingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs, dienstverlening en talrijke andere domeinen te onderzoeken en uit te proberen. Zo draagt GPT-NL bij aan meer openheid, transparantie en bescherming van de dataprivacy van gebruikers", claimt TNO. De organisatie stelt ook dat Nederland met GPT-NL haar strategische autonomie, kennis en technologie op het gebied van AI-taalmodellen versterkt.