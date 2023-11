Okta waarschuwt duizenden werknemers voor datalek

Authenticatieplatform Okta heeft duizenden werknemers gewaarschuwd voor een datalek waarbij naam, social-securitynummer en zorgverzekeringsgegevens zijn gestolen. Dat blijkt uit een datalekmelding die het bedrijf deed bij de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine. Onlangs maakte Okta bekend dat een aanvaller gevoelige klantdata uit een supportsysteem had gestolen.

Het datalek waarover het bedrijf medewerkers nu informeert deed zich voor bij een zorgverlener genaamd Rightway waar Okta gebruik van maakt. Rightway meldde op 12 oktober aan Okta dat een aanvaller toegang had gekregen tot een bestand met de gegevens van zo'n vijfduizend Okta-medewerkers. Het bestand zou op 23 september zijn gestolen. Verdere details over de inbraak en datadiefstal zijn niet gegeven.

Okta laat in een brief aan getroffen medewerkers weten dat er geen aanwijzingen van misbruik van de gestolen informatie is. Personeel kan kosteloos twee jaar lang gebruikmaken van diensten die voor kredietmonitoring, 'identiteitsherstel' en fraudedetectie zorgen. Okta biedt een platform waar wereldwijd duizenden bedrijven gebruik van maken om werknemers toegang tot systemen en applicaties te geven.