Zorginstelling plaatste zonder overleg camera's in woningen cliënten

Zorginstelling Livio heeft zonder cliënten te informeren camera's in hun kamers geplaatst. Cliënten maken zich zorgen, aangezien de camera's reageren als ze bewegen en het voor hen onduidelijk is wat wordt vastgelegd, zo meldt Tubantia. Livio is een zorgaanbieder in Enschede, Haaksbergen en Berkelland en biedt ouderenzorg, alsmede zorg voor mensen met psychiatrische problematiek en mensen met lichamelijke beperkingen.

Een manager van Livio laat weten dat bewoners en hun familie over het plaatsen van de camera's geïnformeerd hadden moeten worden, maar dat de betreffende brief als gevolg van de herfstvakantie was blijven liggen. De manager heeft hiervoor excuses aangeboden. De zorginstelling wil tegen Tubantia geen uitleg geven en houdt het bij een korte verklaring waarin wordt gesteld dat het om de vervanging van het huidige verpleegkundig oproepsysteem is. "De mogelijkheden worden alleen ingezet in overleg met cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger en het multidisciplinaire team."

Het camerasysteem kan zo worden ingeschakeld dat verpleegkundigen kunnen meekijken, aldus de krant. "De mogelijkheden zijn bijna oneindig", laat fabrikant Mobitix weten. Op de eigen website meldt Livio dat de slimme sensor alle bewegingen in de ruimte analyseert en registreert. "Als er een beweging wordt geregistreerd die is aangemerkt als een mogelijke alarmsituatie, wordt dit doorgegeven aan de dienstdoende medewerker van Livio via een smartphone."

De zorgmedewerker kan op deze smartphone een volgens Livio geanonimiseerd alarmfragment terugkijken en beoordelen of een bezoek aan de betreffende bewoner noodzakelijk is. "De zorgmedewerker ziet alleen een silhouet. De sensor is standaard uitgeschakeld en kan gebruikt worden na uw toestemming (of na toestemming van uw vertegenwoordiger). De SOS sensor is geen camera die beelden opslaat."