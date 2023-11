Tijdelijke URL's moeten malwareverspreiding via Discord aanpakken

Discord stapt over op tijdelijke URL's voor bestanden die gebruikers delen via de officiële Discord-cliënt. De maatregel moet helpen de verspreiding van malware via het content delivery netwerk (CDN) van het platform tegen te gaan.

Het bedrijf meldt aan Bleeping Computer de tijdelijke links automatisch te vernieuwen. Dit betekent in de praktijk dat gebruikers content kunnen blijven delen op de manier die zij gewend zijn. Tijdelijke links zijn 24 uur geldig, waarna de link vervalt en Discord een nieuwe tijdelijke link aanmaakt. Wel meldt Discord in een verklaring dat gebruikers het platform niet langer kunnen gebruiken voor het hosten van content. "Indien gebruikers Discord gebruiken voor het hosten van bestanden, adviseren wij een meer geschikte dienst te vinden", aldus het bedrijf.

Voor ontwikkelaars brengt de aanpassing wel veranderingen met zich mee. Discord belooft op korte termijn meer informatie te delen over de aanpassingen die ontwikkelaars moeten doen. "Discord-ontwikkelaars kunnen minimale impact ervaren en we werken nauw samen met de community rond de transitie. Deze veranderingen rollen later dit jaar uit en we delen in de komende weken meer informatie met ontwikkelaars", aldus Discord.