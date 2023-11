Vakbond van American Airlines-piloten getroffen door ransomware

Allied Pilots Association, een vakbond waarbij meer dan 15.000 piloten van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines zijn aangesloten, is getroffen door ransomware. Diverse systemen van de vakbond zijn door de aanvallers versleuteld.

De aanval vond op 30 oktober plaats, meldt Allied Pilots Association in een verklaring. De vakbond meldt onder meer externe experts te hebben ingeschakeld voor het herstel van zijn systemen, waarbij het gebruik maakt van backups. Het herstelproces zou inmiddels volop aan de gang zijn en de eerste systemen zijn inmiddels hersteld. Bij het herstel ligt de prioriteit op producten en tools waarvan piloten gebruikmaken.

Het is onduidelijk of de aanvallers ook data hebben buitgemaakt. Ook is onbekend wie voor de aanval verantwoordelijk is; de aanval is vooralsnog niet opgeëist.

Het is het tweede security-incident dat piloten van American Airlines in een jaar tijd treft. In juni werden zij getroffen door een datalek bij Pilot Credentials, dat diverse applicaties en recruitmentportals voor piloten levert. American Airlines waarschuwde toen dat gegevens van 5.745 piloten en sollicitanten door aanvallers zijn buitgemaakt.