Overheid start campagne voor delen van medische gegevens

Het ministerie van Volksgezondheid is een campagne gestart om ervoor te zorgen dat mensen toestemming geven voor het delen van hun medische gegevens. Zorgverleners mogen medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt met andere zorgverleners delen. Met de campagne ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’ wil het ministerie mensen erop wijzen om toestemming te geven voor het delen van hun medische. De website zorgvoortoestemming.nl is onderdeel van de campagne, alsmede een radiocommercial op de landelijke radio.

Iedere zorgverlener in Nederland houdt zelf een overzicht bij van de medische gegevens van de eigen patiënten of cliënten. Zonder toestemming van de patiënt mag een zorgverlener de medische gegevens niet met andere betrokken zorgverleners delen. Sinds de invoering van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is het voor zorgverleners verplicht om medische gegevens elektronisch – dus niet via cd-rom of papieren dossiers – uit te wisselen.

In de wet is vastgelegd dat voor een belangrijk deel van deze uitwisselingen een uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig is. Patiënten geven nu toestemming via een formulier, telefonisch of tijdens een afspraak met een individuele zorgverlener. Daarnaast kan toestemming ook via Mitz worden verleend, een landelijke online toestemmingsvoorziening.