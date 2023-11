Marktplaats voor tweedehands Lego BrickLink offline na security-incident

BrickLink, een marktplaats voor tweedehands Lego-producten, is getroffen door een security-incident. De website is hierdoor sinds 3 november uit de lucht.

Legofans kunnen op BrickLink onder meer tweedehands Lego-sets, -onderdelen en -minifiguren kopen en verkopen. Het platform is naar eigen zeggen de grootste online marktplaatsen voor de tweedehands handel in Lego-producten.

''Op vrijdag 3 november hebben we de BrinkLink website tijdelijk moeten sluiten door ongebruikelijk activiteiten. We werken hard om zeker te stellen dat we zo snel mogelijk weer kunnen openen - en komen dicht bij dit punt", schrijft BrickLink op social media-platform X.

Beperkt aantal accounts mogelijk getroffen

In een verklaring op zijn website meldt BrickLink dat uit onderzoek tot nu toe is gebleken dat aanvallers mogelijk toegang hebben gehad tot een 'zeer klein aantal' accounts. Hierbij zouden zij gebruik hebben gemaakt van data die buiten BrickLink zelf zijn verzameld. Deze BrickLink-leden zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Ook meldt BrickLink 'zich klaar te maken' voor zijn heropening, maar kan hiervoor vooralsnog geen tijdspad geven. Alle accounts van leden zijn momenteel vergrendeld; zij moeten hun wachtwoord resetten voordat zij toegang krijgen tot hun account.