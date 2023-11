Meerdere politieke partijen plaatsen zonder toestemming volgcookies. Zowel de BoerBurgerBeweging (BBB), Forum voor Democratie (FvD), de SGP en Volt overtreden op deze manier de cookie- en privacywet.

Dit meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Het gebruik van cookies maakt het onder meer mogelijk gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites van derde partijen, zoals YouTube. Het plaatsen van cookies is sinds 2012 alleen met toestemming van de gebruiker toegestaan. In de praktijk blijken de vier partijen echter cookies te plaatsen voordat gebruikers hiervoor toestemming geven.

Politieke partijen spreken van fout

De BBB meldt in een reactie aan de omroep dat de werkwijze een fout is. De partij stelt te werken aan een oplossing. Dat geldt ook voor FvD, dat meldt niet bewust te zijn geweest van de werkwijze. Ook stelt FvD juist veel tijd te hebben besteed aan het AVG-compliant maken van zijn website.

Volt zegt dat het zonder toestemming plaatsen van cookies een fout is van de Europese tak van de partij. In reactie op de bevindingen van de NOS is de voorpagina van de website van Volt offline gehaald. Ook meldt Volt eraan te werken zijn websites geheel vrij te maken van cookies. De SGP was niet bereikbaar voor commentaar.

Toezichthouder wil opheldering

De Autoriteit Persoonsgegevens wil opheldering van de betrokken politieke partijen. Een woordvoerder wijst erop dat het zonder toestemming plaatsen van volg-cookies 'absoluut niet toegestaan' is. Ook geeft de toezichthouder aan eerder in de verkiezingscampagne naar alle deelnemende partijen een brief te hebben gestuurd, waarin zij worden gewaarschuwd de privacyregels te volgen.

Uit het onderzoek van de NOS blijkt ook dat andere politieke partijen zoals CDA, de ChristenUnie, Denk, D66, Nieuw Sociaal Contract (NSC) en 50Plus informatie van websites als Twitter, LinkedIn en YouTube inladen. Deze sites kunnen hierdoor eveneens cookies plaatsen bij gebruikers. D66 en CDA beloven in een reactie het probleem snel te zullen oplossen.

Ook blijken dertien van de zeventien onderzochte politieke partijen Google Analytics in te zetten, dat al langer onder vuur ligt vanwege het plaatsen van cookies. Bij1 is het meest terughoudend met het gebruik van cookies; de politieke partij plaatst zelfs geen cookies om bezoekers te tellen.