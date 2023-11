Amerikaanse fabrikant van windturbines Nordex getroffen door CEO-fraude

De Amerikaanse fabrikant van windturbines Nordex is getroffen door CEO-fraude. Het bedrijf maakte onbedoeld ruim 800.000 dollar over naar een oplichter nadat het een frauduleus factuur ontving verstuurd uit naam van machinefabrikant Mountain Crane. 50.000 dollar van het gestolen bedrag is uiteindelijk terechtgekomen op het bankaccount van een Nigeriaanse ambtenaar en toezichthouder op de olie- en gasindustrie. Deze ambtenaar ontkent betrokkenheid.

Dit meldt Forbes, dat een huiszoekingsbevel dat onderdeel uitmaakt van de zaak in handen heeft. Cybercriminelen wisten in juni 2022 toegang te verkrijgen tot het e-mailaccount van een medewerker van Mountain Crane. Via dit mailadres verstuurden zij een frauduleus factuur ter waarde van 1,75 miljoen dollar naar één van de klanten van Mountain Crane: de windturbinefabrikant Nordex. Dit bedrijf betaalde een deel van dit bedrag en maakte ruim 800.000 dollar over.

Geld overgemaakt naar rekening van Nigeriaanse ambtenaar Een maand later realiseerde het bedrijf zich echter te zijn opgelicht en nam contact op met de Amerikaanse FBI. Onderzoek van de FBI naar de zaak bracht iets opvallends aan het licht: 50.000 dollar van het gestolen bedrag is uiteindelijk overgemaakt naar de bankrekening van een Nigeriaanse ambtenaar en topman van de Nigeriaanse toezichthouder op de olie- en gasindustrie. De man was eerder onder meer actief voor Shell en Eland Oil & Gas.

De ambtenaar en topman ontkent betrokkenheid bij de zaak. Hij stelt onschuldig te zijn en claimt dat het bedrag op zijn bankrekening ten onrechte in beslag is genomen. De ambtenaar stelt ook niet op de hoogte te zijn geweest van de Amerikaanse aantijgingen, en meldt dat hij niet langer naar de Verenigde Staten (VS) mag afreizen vanwege de zaak.

Bedrag is volledig teruggevonden door FBI

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil niet op de berichtgeving van Forbes reageren, terwijl Mountain Crane niet reageerde op vragen. Een woordvoerder van Nordex meldt echter dat de FBI het gestolen bedrag volledig heeft weten terug te vinden.