WhatsApp verbergt IP-adres van bellende gebruikers

Door Anoniem: Door majortom: Ik vermoed de voorbereiding om de inlichtingsdiensten te kunnen faciliteren als MitM. Alles loopt dan immers via een centrale server. Vermomd onder het mom van privacy. Maar goed, ik gebruik het platform toch niet.

Ze beweren zelf dat het end-to-end encrypted is.

Een extra deelnemer in de call die ook end-2-end encrypted is, zonder dat de client dit laat zien en je hebt zoals de minister van Justitie in NL ook beweerd, gewoon nog end-2-end encryptie maar ook een leesbaar afschrift voor "Eve". Onder het motto "end-2-end encryptie is nog steeds in stand gehouden"; technisch klopt het maar het doel van deze encryptie is om de vertrouwelijkheid van een conversatie te garanderen, waarbij in voorkomend geval geen sprake meer van kan zijn.Daarnaast ben ik er niet van overtuigd dat WhatsApp werkelijk end-2-end encryptie levert (dus inclusief het niet in bezit hebben van prive sleutelmateriaal bij WhatsApp).