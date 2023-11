Signal test afschermen van telefoonnummer met gebruikersnaam

Signal wil gebruikers hun telefoonnummer laten afschermen met behulp van een gebruikersnaam. Signal test deze functionaliteit momenteel, waarbij het de hulp inroept van zijn community.

Wie gebruik wil maken van Signal moet hiervoor een account aanmaken, dat gekoppeld is aan een telefoonnummer. Wie met een andere gebruiker in contact wil komen, kan deze gebruiker via het telefoonnummer benaderen. Hier wil Signal nu verandering inbrengen door gebruikers de mogelijkheid te bieden een gebruikersnaam aan te maken. Zo kunnen zij in contact komen met andere gebruikers, zonder hiervoor hun telefoonnummer te hoeven delen.

De nieuwe functionaliteit is beschikbaar in de Staging-versie van Signal. Gebruikers die de functionaliteit willen testen moeten hiervoor een nieuw account registreren met behulp van een telefoonnummer. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van hetzelfde telefoonnummer als dat zij in de productieversie van Signal gebruiken. Personen waarmee Staging-gebruikers willen communiceren moeten eveneens van de Staging-versie gebruikmaken.