Cybercriminelen publiceren 5 GB aan gestolen data van Dallas County

Cybercriminelen publiceren online informatie die zij claimen gestolen te hebben bij het Amerikaanse Dallas County, dat in totaal 2,6 miljoen inwoners telt. De Amerikaanse county onderzoekt de claim en de online gepubliceerde data, waarbij zowel naar de authenticiteit als de potentiële impact wordt gekeken.

De data is online gepubliceerd door Play, een cybercrimegroepering die zich voornamelijk bezighoudt met de verspreiding van ransomware, diefstal van gegevens en het afpersen van slachtoffers. De groep plaatste deze week 5 GB aan gegevens online, waarvan het claimt dat deze is gestolen van Dallas County. De groep dreigt meer data vrij te geven indien Dallas County niet op zijn eisen ingaat. Het laat daarbij in het midden hoeveel data zou zijn gestolen.

Eerder claimde Dallas County nog dat zijn IT-team erin was geslaagd de diefstal van data tegen te houden en versleuteling van bestanden of systemen te voorkomen. In een update lijkt Dallas County hierop nu terug te komen. Zo meldt het onder meer dat de zaak wordt onderzocht, en indien blijkt dat persoonlijke informatie is gestolen betrokken individu hiervan direct op de hoogte worden gesteld.