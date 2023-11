Elon Musk's AI-startup xAI gaat met Grok concurrentie aan met ChatGPT

xAI, een AI-startup van Elon Musk, mengt zich met de nieuwe chatbot Grok in de markt voor AI-gebaseerde chatbots. Grok werkt nauw samen met het social media-platform X, dat eveneens eigendom is van Musk.

Met de chatbot wil Musk de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT van OpenAI. Musk stond zelf aan de wieg van dit bedrijf, dat hij in 2015 samen met onder meer Sam Altman en Peter Thiel oprichtte. Musk verliet in februari 2018 de raad van bestuur van OpenAI.

Net als ChatGPT maakt Grok gebruik van een large language model (LLM). Grok kan in real-time informatie ophalen van X, en deze data meenemen in de antwoorden die het gebruikers aanreikt. Met xAI wil Musk nu naar eigen zeggen een chatbot met een gevoel voor humor en sarcasme introduceren. De chatbot is op dit moment beschikbaar voor een selecte groep testgebruikers. Op termijn wil Musk de chatbot beschikbaar maken voor betalende X-gebruikers met een Premium-abonnement.