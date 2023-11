DDoS-aanval op website van Cloudflare

Cloudflare, dat zich richt op onder meer beveiliging tegen DDoS-aanvallen, is zelf getroffen door een DDoS-aanval. De website van het bedrijf is hierdoor korte tijd uit de lucht geweest. De aanval is opgeëist door Anonymous Sudan.

De aanval zou slechts kort tot problemen hebben geleid op de website van Cloudflare. Een woordvoerder meldt aan Bleeping Computer dat de website enkele minuten offline is geweest. Andere dienstverlening van Cloudflare is naar verluid niet getroffen. De woordvoerder wijst erop dat de website van Cloudflare bewust niet op dezelfde infrastructuur wordt gehost als andere services van de partij.

De DDoS-aanval is het werk van Anonymous Sudan, ook bekend als Storm-1359. Recentelijk is deze groep in verband gebracht met onder meer een DDoS-aanval op ChatGPT van OpenAI, Outlook.com, OneDrive en Azure Portal.