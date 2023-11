Data van ruim 39.000 personen gestolen bij Kyocera AVX Components Corporation

Kyocera AVX Components Corporation (KAVX) waarschuwt voor een datalek nadat systemen van het bedrijf zijn besmet met ransomware. De persoonlijke informatie van 39.111 personen ligt hierdoor mogelijk op straat. De aanval die al in februari plaatsvond, is onlangs door Kyocera officieel bevestigd.

KAVX is een Amerikaanse fabrikant van elektronica en onderdeel van het Japanse Kyocera. Aanvallers sloegen al in februari toe bij Kyocera en waren tussen 16 februari en 30 maart actief op de systemen van het bedrijf. De aanvallers hadden toegang tot servers die zijn gehost in Greenville en Myrtle Beach in de Amerikaanse staat South Carolina. Een aantal systemen zijn door de ransomware versleuteld, wat tot een tijdelijke verstoring van de bedrijfsvoering heeft geleid.

Persoonlijke gegevens uitgelekt

Op deze servers staan ook gegevens van 39.111 individuen opgeslagen. Het gaat daarbij onder meer om namen en social security-nummers. KAVX stelt geen aanwijzigingen te hebben dat de aanvallers de data misbruiken, maar wijst getroffenen desondanks op het risico doelwit te worden van identiteitsdiefstal en fraude. Het bedrijf biedt onder meer 12 maanden monitoring voor het dark web en dienstverlening voor uitgelekte wachtwoorden aan alle getroffen personen.

Lockbit voegde KAVX al op 26 mei toe aan zijn lekwebsite. Hierbij is ook een klein deel van de gestolen data gepubliceerd. Het gaat onder meer om scans van paspoorten, financiële documenten en geheimhoudingsverklaringen. Ook technische tekeningen zijn echter gepubliceerd op de lekwebsite.