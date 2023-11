Digitale vaardigheid van Nederlanders groeit

Nederlanders zijn digitaal steeds vaardiger. Bijna 80% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder beschikt over tenminste digitale basisvaardigheden. Dit percentage lag twee jaar geleden nog op 74%. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaraan zo'n zesduizend mensen deelnamen.

Het onderzoek wordt in alle EU-lidstaten op dezelfde wijze uitgevoerd. Nederlanders blijken het meest vaardig te zijn in online communicatie, en juist het minst in het gebruik van software.

Het onderzoek stelt digitale vaardigheden vast op basis van gerapporteerde activiteiten op een vijftal gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik. Per gebied kunnen deelnemers digitale basisvaardigheden, of meer dan digitale basisvaardigheden hebben. Iemand beschikt over meer dan digitale basisvaardigheden indien deze persoon op alle vijf gebieden meer dan digitale basisvaardigheden heeft, op basis van de samengestelde score.

Helft beschikt over meer dan digitale vaardigheden

In 2023 blijkt de helft van alle Nederlanders over meer dan digitale basisvaardigheden te beschikken. Dit percentage lag in 2021 nog op 48%. Bijna 80% beschikt over digitale basisvaardigheden, ten opzichte van 74% in 2021.

De vaardigheden verschillen sterk per gebied. Zo beschikt 95% van de Nederlanders over meer dan alleen basisvaardigheden wat betreft online communicatie (89% in 2021). Dit is hoger dan voor alle andere onderzochte gebieden. Wat betreft informatie en digitale geletterdheid zoals het online opzoeken en informatie en herkennen van nepnieuws beschikt 88% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder over meer dan digitale basisvaardigheden. Voor het gebruik van computers en online diensten ligt dit percentage op 82%. Wat betreft privacybescherming beschikt bijna driekwart (74%) over meer dan basisvaardigheden, ten opzichte van 67% in 2021.

Nederlanders zijn het minst vaardig in softwaregebruik. 62% beschikt op dit vlak over meer dan digitale vaardigheden. Hiermee scoort dit gebied het laagst van de vijf gebieden van digitale vaardigheden, net als in 2021.