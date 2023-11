Intel door pc-eigenaren aangeklaagd over Downfall-kwetsbaarheid

Chipfabrikant Intel is in de Verenigde Staten door verschillende pc-eigenaren aangeklaagd over de Downfall-kwetsbaarheid. Volgens de klagers wist Intel al sinds 2018 van de onderliggende kwetsbaarheid waardoor Downfall mogelijk was, maar heeft het dit nooit gemeld. Daarnaast zorgde de micro-update die Intel uitbracht om het probleem te verhelpen dat de prestaties van processors met soms wel vijftig procent afnam.

Downfall betreft een door Google ontdekte 'speculative execution' kwetsbaarheid waardoor het mogelijk is om vertrouwelijke informatie van systemen te stelen, zoal wachtwoorden, encryptiesleutels en chatberichten. Bij speculatieve uitvoering raden processors welke operatie moet worden uitgevoerd voordat een vorige is afgerond. Deze aanpak zorgt voor betere prestaties, maar kan er ook voor zorgen dat vertrouwelijke informatie kan lekken, zoals bijvoorbeeld Meltdown en Spectre aantoonden. Vanwege de aard van deze kwetsbaarheden hebben updates dan ook gevolgen voor de prestaties van de processor.

De klagers stellen dat de pc's die ze kochten hierdoor niet meer overeenkomen met het originele product. De processors presteren slechter en zijn veel minder waard. "En jarenlang wist Intel dat dit uiteindelijk zou gebeuren", zo staat in de aanklacht verder te lezen. De klagers willen dan ook een vergoeding voor Intels 'bewuste beslissing' om kwetsbare processors te verkopen zonder de waarheid te vertellen en dat de update die vervolgens uitkwam hun 'processors vernietigde'. Het bedrag kan tijdens de rechtszaak worden vastgesteld of zal een wettelijke schadevergoeding van 10.000 dollar per klager betreffen, aldus de klagers.