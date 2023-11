RTL: scanauto's zorgen voor lawine aan boetes bij vergunninghouders

Scanauto's die gemeenten inzetten om automatisch de nummerborden van geparkeerde auto’s te scannen zorgen voor een lawine aan boetes bij sommige vergunninghouders, zo meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Een kleine groep parkeerders die de fout ingaat bij het verlengen, betalen of aanpassen van de parkeervergunning krijgt door de digitalisering van de parkeerhandhaving met een stortvloed aan boetes te maken.

"De meeste mensen krijgen uiteindelijk wel kwijtschelding voor een deel van de boetes als zij hun vergissing uitleggen, maar dan zijn ze al maanden verder, met alle financiële stress van dien", zegt Munish Ramlal, ombudsman voor Amsterdam. "Dat is de omgekeerde wereld, gemeenten moeten proberen te voorkomen dat hun burgers in deze situatie terechtkomen."

Het probleem wordt veroorzaakt doordat met de scanauto's de handhaving digitaal plaatsvindt, terwijl boetes per post worden verstuurd. Gedupeerde burgers ontdekken hun fout daardoor dagen tot een paar weken later, maar hebben dan al meerdere boetes te pakken. "Dit is een typisch voorbeeld waarin de systeemwereld van de overheid botst met de leefwereld van de inwoners. De digitalisering heeft soms echt kafkaëske gevolgen", aldus Ramlal.