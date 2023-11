Experts: client-side scanning onbetrouwbaar en leidt tot valse beschuldigingen

Client-side scanning, waarmee de Europese Commissie alle chatberichten van burgers wil controleren, is een onbetrouwbare technologie en kan tot allerlei valse beschuldigingen leiden waarbij mensen ten onrechte worden aangemerkt als verzender van misbruikmateriaal of slachtoffer. Dat lieten experts weten tijdens een seminar met de naam 'The Point of No Return?' dat door de Europese privacytoezichthouder EDPS was georganiseerd en waarvan een samenvatting online is verschenen (pdf).

Volgens de EDPS zijn er brede zorgen over het voorstel met betrekking tot de privacygevolgen en haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen. Met het seminar wil de privacytoezichthouder stakeholders verzamelen die de afgelopen jaar hebben gewaarschuwd voor de risico's van client-side scanning en de misvattingen over de effectiviteit ervan. De experts stelden dat client-side scanning geen oplossing is voor de aanpak van misbruikmateriaal, zoals Brussel claimt.

Daarnaast zou het scanplan ook de privécommunicatie van mensen raken die niets met kindermisbruik te maken hebben. Verschillende experts merkten op dat een groeiend aantal afbeeldingen dat als misbruikmateriaal wordt aangemerkt dit niet is, maar zelfgeproduceerde afbeeldingen van minderjarigen zijn die dit met toestemming onderling uitwisselen. Daardoor is er een risico dat bij de inzet van client-side scanning mensen ten onrechte worden beschuldigd of aangemerkt als misbruikslachtoffer.

Verder waarschuwden de experts dat huidige technologieën voor het detecteren van onbekend misbruikmateriaal en grooming niet voldoende betrouwbaar zijn, wat leidt tot algemene en ongerichte monitoring van privéberichten. Dergelijke algemene surveillance kan volgens de experts geen oplossing zijn voor het genoemde probleem. Ook ondermijnt client-side scanning end-to-end encryptie, dat juist essentieel is voor het tegengaan van allerlei cyberdreigingen.

Een ander punt dat de experts noemden is dat het Brusselse scanplan zich teveel richt op privéchats tussen mensen, terwijl misbruikmateriaal vaak op image hostingwebsites wordt aangetroffen. Daarnaast bestaat het risico dat de hoeveelheid afbeeldingen die door client-side scanning als verdacht wordt aangemerkt de systemen van opsporingsdiensten zal overweldigen, wat de aanpak juist tegenwerkt in plaats van versterkt.

EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski sloot het seminar af door te stellen dat het scanplan niet alleen een bedreiging voor de privacy is, maar het internet en digitale communicatie zoals we dat nu kennen fundamenteel zal veranderen.