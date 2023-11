Landelijke storing bij noodknopsysteem van duizenden ouderen en zieken

Sinds gisteren is er een landelijke storing bij het noodknopsysteem van fabrikant Tunstall waar duizenden ouderen en zieken gebruik van maken, zo meldt de Limburgse zorgorganisatie Envida. Via de personenalarmering kunnen gebruikers via één druk op de knop hulp inschakelen. "U woont zelfstandig, in een veilige en comfortabele omgeving. Dan is het wel zo fijn dat er hulp is als het nodig is. Bijvoorbeeld als u zich een keer onwel voelt, er brandgevaar is of als u onderweg hulp nodig heeft", aldus Tunstall.

"Op dit moment is er een landelijke storing van Tunstall-alarmeringen. Dat betekent dat de alarmering niet binnen komt bij de meldkamer", aldus Envida. Dat adviseert gebruikers van het systeem om bij noodsituaties een opgegeven telefoonnummer te bellen. "Zodra het systeem weer werkend is, zullen wij hierover een update geven. Excuses voor de overlast."

Hoeveel mensen in Nederland van de alarmering gebruikmaken is onbekend. Tegenover 1Limburg laat Envida weten dat alleen in Limburg er drieduizend mensen met de personenalarmering rondlopen. Tunstall biedt allerlei diensten op het gebied van 'Connected Care' en 'Connected Health' en zegt 5,4 miljoen gebruikers wereldwijd te hebben.