Gebruikers noodknop moeten wegens cyberaanval mobiel bij de hand houden

Gebruikers van het noodknopsysteem van Tunstall moeten wegens een cyberaanval op de systemen van de fabrikant hun mobiele telefoon bij de hand houden, zo adviseert Tunstall. De aanval heeft voor een landelijke storing gezorgd waardoor meldingen niet meer bij de meldkamer binnenkomen. Om wat voor aanval het gaat is niet bekendgemaakt. Wel stelt Tunstall dat het onderzoek gaande is en er wordt gewerkt aan het herstel van de getroffen systemen.

"Hierbij kunnen we melden dat de eerste belangrijke stappen tot herstel inmiddels zijn genomen en we vooruitgang boeken. We doen er alles aan om de diensten weer zo snel mogelijk werkend te hebben", aldus het bedrijf. In de tussentijd worden mensen die in het bezit zijn van een noodknop aangeraden om de mobiele telefoon bij de hand te houden. In het geval van nood kunnen zij dan 112 bellen.

Hoeveel mensen door de storing zijn getroffen is onbekend. Zorgverlener Envida laat weten dat zo'n 2600 cliënten in Maastricht en Heuvelland, alsmede ouderen en hulpbehoevenden, de alarmknop gebruiken wanneer zij hulp nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer zij gevallen zijn.