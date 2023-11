Juniper meldt actief misbruik van kritiek beveiligingslek in routers en firewalls

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in de firewalls, routers en switches van fabrikant Juniper om organisaties aan te vallen, zo melden het bedrijf en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Juniper kwam op 17 augustus van dit jaar met updates voor vijf kwetsbaarheden in Junos OS, het besturingssysteem dat op de netwerkapparaten van de fabrikant draait.

Eén van deze kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2023-36845, maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om op afstand code op de apparaten uit te voeren. De impact van dit beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. De andere vier kwetsbaarheden hebben een lagere impact, maar zijn bij elkaar ook te gebruiken voor het uitvoeren van een aanval. Alle vijf de beveiligingslekken worden bij de aanvallen misbruikt.

Het CISA heeft Amerikaanse federale overheidsinstanties opgedragen om de updates voor 17 november te installeren en roept andere organisaties op om de patches ook zo snel mogelijk te installeren mocht dat nog niet zijn gedaan.