Kabinet werkt aan verbod op gebruik van ChatGPT door ambtenaren

Het kabinet werkt aan een verbod op het gebruik van ChatGPT en andere generatieve AI-software door rijksambtenaren. Aanleiding is een conceptvoorstel van de Autoriteit Persoonsgegevens en landsadvocaat Pels Rijcken dat niet gecontracteerde generatieve AI-toepassingen over het algemeen niet aantoonbaar aan de AVG en auteursrechtelijke wetgeving voldoen. De Volkskrant kreeg het conceptvoorstel in handen.

Het verbod gaat waarschijnlijk niet gelden voor AI-toepassingen waarbij de overheid een contract met de aanbieder afsluit. Generatieve AI-software, zoals ChatGPT en Bard, zijn vaak getraind met content waarop auteursrechten berusten. Daarnaast zijn er privacyzorgen. Zo kan een generatieve AI-toepassing zeer gevoelige informatie afleiden uit de interactie met de gebruiker, aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in het conceptvoorstel.

De ministerraad zal de nota binnenkort bespreken. Wanneer die akkoord gaat zal het verbod niet alleen voor overheidsdiensten gaan gelden, maar ook voor hun leveranciers. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder Digitale Zaken valt, wilde niet inhoudelijk tegenover de Volkskrant op het voorstel reageren en kon ook niet vertellen wanneer het precies in de ministerraad wordt besproken.