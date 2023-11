Belgische politie adviseert apart e-mailadres voor aanmaken TikTok-account

Wie een TikTok-account wil aanmaken kan hiervoor het beste een apart e-mailadres gebruiken, zo adviseert de Belgische politie. Daarnaast wordt in plaats van de TikTok-app aangeraden de site via een browser te gebruiken. "TikTok zal uiteraard nog steeds info kunnen vergaren via de cookies of andere trackers. Maar als je Firefox gebruikt, kun je in de privacy- en veiligheidsinstellingen de strikte modus activeren om het delen te beperken", zegt commissaris Olivier Bogaert.

Verder adviseert Bogaert het gebruik van een apart e-mailadres voor het aanmaken van een TikTok-account. "Kijk ook de instellingen na, want hier is het mogelijk om het delen van bepaalde gegevens te beperken. Om je te beschermen geef je TikTok best geen toestemming om de contacten van de telefoon of je vrienden op Facebook te synchroniseren."