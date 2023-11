Europol rolt bende helpdeskfraudeurs op verdacht van stelen 8 miljoen euro

Europol heeft in samenwerking met de Tsjechische en Oekraïense autoriteiten een bende helpdeskfraudeurs opgerold die alleen in Tsjechië meer dan acht miljoen euro zouden hebben gestolen. De bende opereerde vanuit Oekraïense callcenters en had het met name op Tsjechische slachtoffers voorzien. Die werden gebeld en kregen te horen dat hun bankrekening was gecompromitteerd.

Vervolgens adviseerden de fraudeurs om het geld naar een 'veilige' bankrekening over te maken. Bij de fraude maakten de criminelen gebruik van gespoofte telefoonnummers en deden zich voor als bankmedewerkers en politieagenten om het vertrouwen van slachtoffers te winnen. Bij de operatie tegen de bende zijn in totaal tien verdachten aangehouden en locaties in Tsjechië en Oekraïne doorzocht.