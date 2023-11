Treinreizigers kunnen door storing in NS-systeem geen ov-fiets huren

Treinreizigers kunnen door een storing in een systeem van de NS geen ov-fiets huren. Al gehuurde fietsen zijn gewoon te gebruiken en in te leveren, zo laat het vervoersbedrijf via de eigen website weten. Om wat voor soort storing het precies gaat is onbekend. "We vinden het heel vervelend voor reizigers en werken hard aan een oplossing. NS weet op dit moment echter nog niet wanneer de storing verholpen is."

Een ov-fiets is op meer dan driehonderd locaties in Nederland te huren. In plaats van een sleutel is het bij de nieuwe sloten mogelijk om de fiets door middel van een ov-chipkaart te ontgrendelen. "We houden niet bij waar je hebt gefietst en dat hoeven we ook niet te weten", zo laat de NS over het nieuwe slot weten.