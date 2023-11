Apple voorziet iPhones volgend jaar van RCS-ondersteuning, wat volgens het bedrijf voor betere interoperabiliteit moet zorgen wanneer gebruikers berichten naar Androidtelefoons sturen. RCS staat voor Rich Communication Services en is een communicatieprotocol dat SMS moet vervangen. Het werkt via de dataverbinding van de telefoon. Wanneer de ontvanger geen RCS ondersteunt wordt er teruggevallen op SMS. RCS biedt meer opties, zoals leesbevestigingen en de uitwisseling van meer soorten media.

"Later volgend jaar zullen we support voor RCS Universal Profile toevoegen, de standaard uitgegeven door de GSM Association. We denken dat RCS Universal Profile voor betere interoperabiliteit zorgt in vergelijking met SMS en MMS. Dit zal naast iMessage werken, wat de beste en veiligste berichtenoplossing voor Apple-gebruikers is", aldus een woordvoerder tegenover 9to5Mac en The Verge.

De RCS-implementatie van Apple zal losstaan van iMessage en een toevoeging op SMS en MMS zijn. Google en een reeks Europese telecomoperators riepen de Europese Commissie onlangs op om iMessage te classificeren als poortwachter voor de Digital Markets Act (DMA), zodat het interoperabel zou moeten worden met andere chatdiensten.

Google is sinds 2019 via de 'Get the Message' campagne bezig met het bekritiseren van Apple voor het niet ondersteunen van RCS op iPhones en deed dat vorig jaar zelfs meerdere keren. Afgelopen september publiceerde het techbedrijf een video waarin het Apple wederom belachelijk maakte voor het niet ondersteunen van RCS. Volgens Android Police lijkt het pleidooi van Google voor RCS nobel, maar is het vooral eigenbelang.

Als enige RCS-provider kan het op een gegeven moment besluiten om de RCS-communicatie via Chat te verzilveren. Dat is de reden dat third-party apps er geen gebruik van kunnen maken en Android geen RCS-support op systeemniveau biedt, aldus de website eerder dit jaar. Google laat in een reactie blij te zijn met de aankondiging van Apple.