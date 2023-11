Cisco: adblockers belangrijke beveiligingsmaatregel voor internetgebruikers

Adblockers zijn een belangrijke maatregel waarmee internetgebruikers zich tegen malafide advertenties, besmette downloads en scams kunnen beschermen, en het is dan ook duidelijk waarom iedereen er één zou moeten gebruiken, zo stelt Jonathan Munshaw van Cisco. De afgelopen tijd zijn verschillende uitgevers en Google begonnen met het aanpakken van adblockers. Zo kunnen gebruikers van YouTube in bepaalde gevallen alleen video's bekijken als ze hun adblocker uitschakelen of een betaald abonnement nemen.

Ook Spotify heeft in de algemene voorwaarden opgenomen dat het gebruik van een adblocker niet is toegestaan en veel nieuwswebsites tonen meldingen dat een adblocker eerst moet worden uitgeschakeld voordat er content kan worden gelezen. "Het is prima dat uitgevers geld vragen voor hun content of het achter een betaalmuur zetten, of zelfs betaalde abonnementen om geen advertenties in podcasts of video's te tonen. Maar we kunnen het er allemaal over eens zijn dat adblockers goed voor het internet zijn en gebruikers beschermen", merkt Munshaw op.

Volgens Munshaw van Cisco Talos is het argument van bedrijven zoals Google dat adblockers ervoor zorgen dat contentmakers door adblockers inkomsten mislopen grotendeels ongegrond. YouTube-sterren zouden de effecten van een adblocker nauwelijks merken, wat ook geldt voor doorsnee YouTubers, zo stelt hij. Munshaw hoopt dan ook dat de recentelijk ingediende klacht over de adblocker-blokkade op YouTube, dat het in strijd met Europees recht is, effect zal hebben.