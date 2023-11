Cryptobedrijven worden verplicht om informatie over transacties op te slaan

Nooit iets van cryptomunten begrepen.

Uiteindelijk wordt de waarde toch weer in “normale” valuta uitgedrukt.

Ik zie de voordelen niet behalve dan dat de waarde, uitgedrukt in bijvoorbeeld euro’s, zou kunnen stijgen.

Als je nu Bitcoin zou kopen betaal je een vermogen dat ook zo maar weer enorm kan in waarde kan dalen.

Het is een soort belegging waar niets tegenover staat.

Dus geen bedrijf dat één of andere prestatie levert.