Privacy First: veel politieke partijen vinden privacy niet heel belangrijk

Veel politieke partijen vinden privacy niet heel belangrijk, zo blijkt uit het gebruik van trackingcookies, microtargeting en Google Analytics, alsmede wat er in de verkiezingsprogramma's staat, aldus stichting Privacy First. De stichting maakte een overzicht van opmerkelijke zaken in de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen.

"Dat veel politieke partijen privacy helaas nog steeds niet hoog in het vaandel hebben bleek recentelijk uit onthullingen over volgcookies, microtargeting en gepersonaliseerde politieke advertenties", aldus Privacy First. "Ook maken veel politieke partijen onder andere gebruik van Google Analytics in plaats van privacyvriendelijke alternatieven."

Als het gaat om de partijen zijn er verschillende partijen waar privacy niet goed geborgd is. "Als klassieke “law and order” partij heeft de VVD historisch gezien geen al te best track-record als het om privacy gaat. Het huidige VVD-verkiezingsprogramma zet die lijn voort", aldus Privacy First. De stichting is ook kritisch over het CDA. "Helaas lezen we in het CDA-verkiezingsprogramma weinig hoopvols als het om privacy gaat."

Ook Volt komt er niet goed vanaf. "Voor een partij die sinds kort privacy-voorvechter Sophie in ’t Veld in haar gelederen heeft stelt het verkiezingsprogramma van Volt helaas zwaar teleur." In het geval van de PVV stelt Privacy First vast dat er in het verkiezingsprogramma 'traditioneel' weinig over privacy te bespeuren valt.