Tor Project verwijdert groot aantal relays wegens financieel gewin beheerders

Het Tor Project heeft onlangs een groot aantal relays uit het Tor-netwerk verwijderd omdat de personen die ze hadden toegevoegd er geld mee wilden verdienen. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Het netwerk draait volledig op servers en bandbreedte die door vrijwilligers wordt gedoneerd.

Onlangs ontdekte het Tor Project verschillende servers die door beheerders waren toegevoegd die daar geld mee wilden verdienen. De serverbeheerders doen mee aan een project dat cryptotokens belooft als ze hun server onderdeel van het Tor-netwerk maken. Volgens het Tor Project zijn deze servers vanwege verschillende redenen schadelijk voor het netwerk.

Zo voldoen de servers niet allemaal aan de eisen die het Tor Project stelt en kunnen dit soort financiële prikkels een grote dreiging voor de integriteit van het netwerk en reputatie van het project vormen. "Aangezien ze individuen met kwade bedoelingen kunnen aantrekken, gebruikers in gevaar kunnen brengen en de door vrijwilligers-gedreven geest van de Tor-gemeenschap kunnen verstoren", aldus Isabela Bagueros, directeur van het Tor Project.

De organisatie deed onderzoek naar de toegevoegde servers en nam ook contact op met de beheerders. Die bleken vaak niet te weten waar ze precies deel aan namen of servers in onveilige of risicovolle regio's beheerden. "Het is duidelijk voor ons geworden dat dit project niet goed voor het Tor-netwerk of Tor Project is. Daarom hebben we aan onze directory authorities voorgesteld de servers te verwijderen, die hier voor stemden", stelt Bagueros.

De naam van het 'financial scheme' is niet door Bagueros bekendgemaakt, maar het gaat mogelijk om het ATOR Protocol. Dit project beloont personen met de ATOR-cryptovaluta als ze hun servers aan het Tor-netwerk toevoegen. ATOR biedt ook een Router Hotspot en Relay waarmee gebruikers hun verkeer via Tor kunnen laten lopen. Daarnaast heeft het project als doel om geanonimiseerde betalingen mogelijk te maken, waarbij het gebruikmaakt van het Tor-netwerk.