Adblocker uBlock Origin gaat door nieuw Google-beleid belangrijk onderdeel missen

Boeiend, ik zit toch op Waterfox/Firefox, welke Manifest v2 gewoon blijft handhaven.

Dat wordt mogelijk een boel mensen, die Adblock/Ublock willen gebruiken, schakelen naar een Firefox engine.

Natuurlijk gaan er een boel mensen die niet zo in de tech zitten, klagen dat hun Edge browser of Chrome browser niet meer advertenties blokkeren, maar goed, hopelijk komen ze daar nog achter.



Manifest V3 pushen is smerig, en laat alleen zien dat Google dit enkel doet voor de advertentie merkt, en heeft helemaal niks met "veiligheid" te maken. Vraag me uberhaupt af of Europa op de hoogte is van deze zware beperking op de browsers markt.