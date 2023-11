Mozilla investeert onbekend bedrag in e-mailbeveiliger Sendmarc

Mozilla heeft een onbekend bedrag in e-mailbeveiliger Sendmarc geïnvesteerd. Het bedrijf helpt ondernemingen en organisaties bij het implementeren van DMARC voor hun e-mail. Dit is een protocol dat gespoofte e-mails moet detecteren en voorkomen en wordt boven twee andere standaarden gebruikt, namelijk Sender Policy Framework (SPF) and DomainKeys Identified Mail (DKIM).

Via DMARC kan een organisatie aangeven wat een e-mailserver moet doen met e-mails die niet aan het gepubliceerde SPF- en DKIM-beleid voldoen. Op deze manier kunnen spam en phishingmails worden gestopt. Sendmarc is wereldwijd actief en wordt onder andere door Fortune 500-bedrijven gebruikt. Mozilla heeft nu een belang in het bedrijf genomen, maar wil de omvang van de investering nog niet bekendmaken.

"De investering helpt Sendmarc om essentiële DMARC-bescherming aan duizenden klanten wereldwijd te bieden", aldus de Firefox-ontwikkelaar. Mozilla doet de investering via het eigen durfkapitaalfonds Mozilla Ventures, dat investeert in tech start-ups die voor een beter internet zorgen, zo laat Mozilla verder weten.

"DMARC, SPF en DKIM zijn een essentiële combinatie om veilig te e-mailen", zo stelt het Forum Standaardisatie. De beveiligingsstandaard is verplicht voor alle Nederlandse overheidsdomeinnamen, maar in de praktijk blijkt dat de overheid achterloopt bij het implementeren van de standaarden.