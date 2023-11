Belgische politie: wees alert op ontgrendelen telefoon in openbare plekken

Wie zijn telefoon in het openbaar ontgrendelt moet er alert op zijn dat iemand de code of het patroon kan afkijken, zo waarschuwt de Belgische politie. Ook wordt aangeraden om het scherm geregeld schoon te maken, omdat anders het ontgrendelpatroon is te achterhalen. In het geval van een patroon of pinode is het mogelijk die niet zichtbaar te maken bij het invoeren.

De Belgische politie adviseert bij het gebruik van een pincode minimaal zes tekens te gebruiken. "De eerste gsm's maakten ons vertrouwd met pincodes van vier tekens. En aangezien de makers van onze smartphones ons de mogelijkheid bieden, is het wenselijk er enkele cijfers aan toe te voegen en minstens 6 tekens te gebruiken. In de Androidomgeving kun je zelfs tot zeventien tekens gebruiken", zegt commissaris Olivier Bogaert.

Naast een voldoende lange pincode moet ook het ontgrendelpatroon voldoende complex zijn. "Maak bijvoorbeeld geen patroon met de eerste letter van je voornaam of familienaam. Je kiest het best een combinatie van twee letters die minstens acht punten van het patroon verbinden." Verder noemt Bogaert het een belangrijke voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat het patroon of de code niet zichtbaar op het scherm zijn, wat via de instellingen van de telefoon kan worden geregeld.

Daarnaast moeten mensen alert zijn op het ontgrendelen van de telefoon in openbare plekken. "Hou er altijd rekening mee dat iemand in het openbaar vervoer of op restaurant je kan observeren en die informatie kan memoriseren." Afsluitend adviseert Bogaert geregeld het scherm schoon te maken. "Want de achtergelaten sporen kunnen helpen de sleutel te geven, zeker als je het ontgrendelpatroon gebruikt."