Marktplaats-gebruikers via phishingaanval voor 230.000 euro bestolen

Meerdere gebruikers van Marktplaats zijn via een phishingaanval voor in totaal 230.000 euro bestolen. De politie heeft afgelopen dinsdag vijf verdachten aangehouden die verantwoordelijk zouden zijn. Het gaat om twee mannen van 18 jaar en één van 19-jaar uit Utrecht, en twee verdachten van 17 jaar en 20 jaar uit Weesp.

Slachtoffers werden benaderd via Marktplaats en ontvingen vervolgens een link naar een ‘pakketdienst’, zo laat de politie weten. De link wees in werkelijkheid naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers op de phishingsite invulden kregen de verdachten toegang tot de rekening van slachtoffers. Hierna kwamen de verdachten bij slachtoffers aan de deur, waarbij ze zich voordeden als pakketbezorger. Ze wilden dan een scan van het paspoort of rijbewijs van het slachtoffer maken. "Zo konden zij via mobiel bankieren betalen vanaf de rekening van de slachtoffers", voegt de politie verder toe.

In totaal is er 230.000 euro bij slachtoffers buitgemaakt. "Klik nooit op een link die je via Marktplaats, WhatsApp, mail of sms krijgt van iemand die je niet kent. Betaling kun je het beste doen via veilige kanalen of contant bij aflevering van de gekochte spullen", aldus advies van de politie.