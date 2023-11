Malware-ontwikkelaar claimt verlopen Google-cookies te kunnen herstellen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Hoe behoudt Nederland haar Europese digitale toppositie en voorkomen we ongewenste afhankelijkheden in de digitale economie? Hoe zorgen we dat we EU-fondsen maximaal benutten voor de Nederlandse digitale economie? Hoe moet het toezicht in de digitale economie eruit zien? Hoe ordenen we de digitale markten zodanig dat ondernemers concurreren op een gelijk speelveld en dat consumenten keuzevrijheid hebben en producten kunnen vertrouwen?