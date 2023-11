Aruba accepteert volgend jaar digitaal reisdocument op telefoon

Wie volgend jaar naar Aruba reist hoeft niet meer een fysiek papieren paspoort aan de douane te overhandigen, maar kan ook een digitale versie op de telefoon laten zien. Deze maand is een soortgelijk initiatief op Schiphol gestart. De Aruba Happy One Pass (AHOP) is een digitaal reisdocumentsysteem waarmee bezoekers een digitaal reisdocument op hun smartphone direct met de douane kunnen delen.

"Met AHOP kunnen reizigers hun fysieke paspoorten in verifieerbare digitale reisdocumenten op hun mobiele telefoon veranderen. en door aanvullende biometrische controle bij immigratie, worden ze via gezichtsherkenning met de paspoortfoto vergeleken", aldus de Arubaanse Toerisme Autoriteit. Volgens de dienst moet dit wachttijden terugdringen en het risico op fouten, identiteitsdiefstal of fraude verminderen.

Nederlandse pilot

Op Schiphol is onlangs een Nederlandse proef met een Digital Travel Credential (DTC) gestart. Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders met een KLM-vlucht van Canada naar Nederland kunnen aan de proef deelnemen. De DTC-standaard is ontwikkeld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ‘ICAO’ en beschrijft meerdere DTC-opties, waarbij de gegevens van het paspoort door de reiziger zelf (DTC1) of de overheid (DTC2, DTC3) op de telefoon geladen worden.

Voor de pilot wordt gebruik gemaakt van een DTC1. Hierbij laadt de deelnemer aan de pilot zelf de gegevens van zijn paspoort op zijn mobiele telefoon. "DTC1 is een kopie van de digitale informatie op de chip van het paspoort. De DTC1 is geen zelfstandig digitaal identiteitsbewijs. Het paspoort, waaraan de DTC1 ontleend is, is het identiteitsbewijs. Deelnemers aan de pilot moeten hun fysieke paspoort bij zich dragen. Deze blijft nodig voor het boarding proces en grenspassage", aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Door het DTC kan de marechaussee controles die normaal aan de grens worden gedaan eerder uitvoeren. "Het is de verwachting dat de reiziger het grensproces op de luchthaven zelf daardoor sneller kan doorlopen", stelt het ministerie verder. De resultaten van de pilot worden gedeeld met de Europese Commissie en kunnen gebruikt worden voor nieuwe wetgeving voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen.