EU-ministers overleggen over oprichting van Europees Cyberschild

Ik vraag mij af of SOC’s soms niet ook al een gedeeltelijke duplicering van nationale internet infrastructuur beheerders zijn?

Net zoals van hoogspanning electranetten TSO’s al lang een Europa-breed overlegstructuur hadden en van daaruit ook van alles en nog wat aan “gevaren” voor de netten regelden en het via stappen, ondanks de bezwering aan TSO’s - meelezers en eigen bevolking en bedrijven in EU landen, werd het afstemmen van hoogspanning electriciteit netten TOCH op supra-nationaal niveau toch door de eu gepoliticeerd en ook nog eens overgenomen, gekaapt zo je wilt.

Na alleen het woord cyber in de naam van SOC van al die organisaties, terwijl het over het in de basis over internet gaat, zie ik nu de EU naast de DSA en nu ook dit initiatief dus de EU het internet op Europees grondgebied overnemen en ook nog politiceren.

Daarmee treedt de EU in de internationale wereldwijde organisatie van internet die continentoverstijgend was. En ook bewust jarenlang werd gerund om te de-politiceren van voorstellen.

Of je nou pro EU bent of niet, of je nou deels of geheel voorstander bent van de recente stappen van de EU op vlak van internet en of die op hun meritus een verbetering zijn, met het intreden en politiceren van het internet zie ik niet alleen de EU het internet beheer als internationaal afstemming gremium eenzijdig ondermijnen, ook nog eens een zeer bewuste aanpak voor het internet om cybergedoe juist niet te instrumentilatiseren voor en door politiek de EU daar gewoon ijskoud lak aan hebben.

Tegen de achtergrond dat de NSA volgens toenmalige directeur de NSA zelf aanvallen, ik vat diens letterlijke uitspraak even neutraal samen, kan doen en die het oormerk van een vijandige staat kan meegeven zonder dat daar achter te komen valt vraag ik me af wat al die politici in vredesnaam echt beweegt om dit allemaal te facilliteren.

Zijn het slaapwandelaars of zo??