Apple waarschuwde mensen in bijna 150 landen voor iPhone-aanvallen

Apple heeft eigenaren in bijna honderdvijftig landen gewaarschuwd dat hun iPhone het doelwit van een mogelijke aanval is geweest. Details over de aanvallen zijn niet gegeven. Het techbedrijf zal daarnaast met een team van experts de iPhones van verschillende Indiase politici onderzoeken die vorige maand bericht kregen dat ze mogelijk het doelwit van statelijke actoren waren geweest. Dat meldt The Economic Times.

De Indiase oppositieleider Rahul Gandhi was één van de Indiase politici die door Apple werd gewaarschuwd. "Het is mogelijk dat sommige Apple-meldingen vals alarm zijn, of dat sommige aanvallen niet worden gedetecteerd. We kunnen geen informatie geven over wat voor de dreigingsmelding zorgde, aangezien dat door staten gesponsorde aanvallers kan helpen om hun gedrag aan te passen om detectie in de toekomst te omzeilen", liet Apple toen weten.

Sinds 2021 waarschuwt Apple wanneer gebruikers het doelwit zijn geworden van door staten uitgevoerde en gesteunde aanvallen. Ook krijgen gebruikers een melding te zien wanneer ze inloggen op appleid.apple.com. Hoe vaak Apple deze waarschuwingen verstuurt is onbekend, maar The Economic Times meldt vandaag dat personen in bijna honderdvijftig landen inmiddels meldingen hebben ontvangen.

Er zijn meerdere bedrijven actief die spyware aanbieden voor het infecteren van iPhones. Daarnaast maakte antivirusbedrijf Kaspersky eerder dit jaar bekend dat een 'advanced persistent threat' jarenlang iPhones via verschillende zerodaylekken met spyware heeft geïnfecteerd.