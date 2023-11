Politie: contacten in telefoon mogelijke drugsdealer niet strafrechtelijk onderzocht

De politie stuurt geregeld sms-berichten naar contacten die het in de telefoons van mogelijke drugsdealers aantreft, maar deze contacten worden niet strafrechtelijk onderzocht. Zo laat de politie vandaag weten. In de sms-berichten worden ontvangers gewezen naar een website over drugsverslaving. Een dergelijke 'sms-bom' wordt soms naar duizenden contacten tegelijkertijd verstuurd.

Eind december 2020 werd deze methode voor het eerst toegepast, waarbij er een sms naar vijfhonderd mensen in de regio Utrecht ging die in de telefoons van verdachte drugsdealers stonden. Vandaag is de politie met meer uitleg over de werkwijze gekomen. Daarin staat dat contacten die in de telefoon van een mogelijke drugsdealer voorkomen zich geen zorgen hoeven te maken. "De politie doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de contactenpersonen of mogelijke transacties van drugs. De aangetroffen contacten en de bijbehorende telefoonnummers zijn na het versturen van het sms’je verwijderd."

Daarnaast kan het ook voorkomen dat mensen die niets met de mogelijke drugsdealer te maken hebben toch een bericht ontvangen. "De kans dat dit gebeurt, hebben we als politie op meerdere manieren zo klein mogelijk proberen te maken. Is het onverhoopt toch gebeurd? Dan hopen we dat je desondanks ook achter onze boodschap staat en begrip hebt voor onze werkwijze, juist vanwege de negatieve en schadelijke gevolgen van drugs voor mens en milieu", aldus de uitleg.